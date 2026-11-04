Joven maestro de Linares y su madre mueren en choque en Mina

Ambos conductores de los vehículos participantes en el accidente quedaron detenidos y a disposición de las autoridades de la fiscalía.

Un joven maestro y su madre murieron en un choque frontal el municipio de Mina, ambos son originarios de Linares viajaban con el padre de familia.

De acuerdo a la información preliminar señalaron que las víctimas fueron identificadas como, Jesús Pedraza Martínez de 27 años de edad, maestro recién egresado y quien apenas cubría Plaza en Mina Nuevo León.

La madre de Jesús Pedraza, quien fue identificada como Nereyda Martínez Lerma de 51 años de edad, ambos originarios de Linares.

El accidente se registró en la carretera Monclova en el kilómetro 92 en Mina Nuevo León a la altura del entronque al lugar conocido como Espinazo del Diablo.

Fueron dos los vehículos participantes en el choque frontal.

Uno de los vehículos participantes se trata de una camioneta Jeep Cherokee que era conducida por David Darío Pedraza Rodríguez, viajaban desde Linares y quien fue detenido bajo investigación, se trataba del padre de Jesús Pedraza y esposo de Nereyda Martínez quienes viajaban en dicha camioneta.

Otro de los vehículos participantes se trataba de una camioneta SUV de la marca BYD, color negro modelo 2023 con placas de circulación SB767C del estado de Nuevo León que era conducida por Eliud Alberto Flores González quien es de Apodaca.

Los cuerpos de emergencia arribaron al lugar del accidente sin embargo, Jesús Pedraza Martínez y su madre Nereyda Martínez Lerma ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo a las primeras investigaciones una fuente policiaca señaló que el joven maestro identificado como Jesús Pedraza Martínez le asignaron Plaza de maestro en una escuela en Mina, su padre David Dario Pedraza desde Linares, lo llevaba al domicilio donde se asistiría para hoy Lunes asistir a dar clases a la escuela.

Las autoridades de la guardia nacional división caminos recabaron datos para determinar la responsabilidad del choque.

Ambos conductores de los vehículos participantes en el accidente quedaron detenidos y a disposición de las autoridades de la fiscalía.