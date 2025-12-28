Joven lesionado tras volcarse sobre avenida Miguel Alemán

El conductor perdió el control del vehículo compacto, por lo que terminó hasta el fondo de un canalón ubicado en el municipio de Guadalupe

Luego de perder el control de su vehículo, un joven resultó lesionado tras volcarse durante la madrugada de este sábado, sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:40 horas, en su cruce con avenida Ruiz Cortines.

Aparentemente, el conductor circulaba por esta vía cuando perdió el control de su unidad para caer hasta el fondo de un canalón.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de Guadalupe, así como agentes de vialidad y cuerpos de bomberos municipales, quienes acudieron a auxiliar al afectado.

El conductor fue identificado como José Alfredo Narvaez, de 27 años, quien conducía un vehículo compacto de color naranja y fue trasladado hacia las instalaciones del Doctor Hospital para su valoración.

Uno de los carriles de la transitada vialidad quedó obstruido, por lo que decidieron efectuar las labores de recuperación del vehículo con apoyo de una grúa.