Joven lesionado tras chocar dos postes sobre Carretera Nacional

Por: Diana Leyva 08 Noviembre 2025, 08:26

A la altura de Las Diligencias, este joven aparentemente perdió el control de la unidad hasta estrellarse con dichas estructuras

Durante la madrugada de este sábado, un joven de 23 años, resultó lesionado tras chocar su camioneta contra dos postes sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Monterrey. De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil Municipal, esto sucedió alrededor de las 03:50 horas, cuando el hombre perdió el control de su vehículo para luego impactarse contra las dos estructuras de concreto, los cuales quedaron con severas afectaciones sobre uno de los costados de los carriles laterales. Personal de Cruz Roja también acudió hasta el sitio para trasladar al afectado hacia el Hospital Muguerza Sur para que recibiera una mayor atención médica, mientras que elementos de Movilidad de Monterrey quedaron a cargo de las labores correspondientes al retiro del vehículo.