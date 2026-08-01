Joven lesionada tras choque tipo crucero en bulevar Díaz Ordaz

Hasta el momento se desconoce cuál de los dos conductores fue el responsable del accidente, pues presuntamente uno de ellos no respetó la luz roja del semáforo.



Un accidente tipo crucero registrado sobre el bulevar Díaz Ordaz, a la altura de la calle Camino a Club del Tiro, dejó como saldo a una joven lesionada y daños materiales.

En el percance participaron una camioneta Ford Pick Up blanca, conducida por un joven de aproximadamente 20 años, y un automóvil sedán Kia blanco, al volante del cual viajaba una joven de la misma edad.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta circulaba por la calle Camino a Club del Tiro e intentaba incorporarse al bulevar Díaz Ordaz con dirección al poniente, cuando fue impactada por el Kia, que se desplazaba sobre los carriles laterales del bulevar en el mismo sentido.

Hasta el momento se desconoce cuál de los dos conductores fue el responsable del accidente, pues presuntamente uno de ellos no respetó la luz roja del semáforo.

La conductora del Kia resultó lesionada y, tras recibir atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, fue trasladada a un hospital privado para su valoración médica.

El automóvil Kia presentó severos daños en la parte frontal, la defensa quedó desprendida, el parabrisas resultó afectado y las bolsas de aire se activaron a consecuencia del impacto. Además, debido a la fuerza del choque, el vehículo terminó orientado en sentido contrario al que circulaba.

Por su parte, la camioneta Ford únicamente presentó daños leves en la parte frontal del lado del conductor.

Elementos de Movilidad y Tránsito de Monterrey acudieron al lugar para realizar el levantamiento de indicios y establecer la responsabilidad correspondiente.