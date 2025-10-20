Joven impacta su vehículo contra una vivienda en Apodaca

Debido a la fuerza del impacto, la mujer, de 28 años, quedó atrapada en el asiento trasero del vehículo con una posible fractura en una de sus extremidades

Durante las primeras horas de este domingo, una conductor protagonizó un accidente al terminar incrustada contra una vivienda de la colonia Los Robles, en el municipio de Apodaca.

Esto sucedió en el cruce de las calle Julián Carrillo y avenida Del Triunfo, donde la joven, de 28 años de edad, quedó en la parte trasera del automóvil debido a la fuerza del impacto.

Personal de Protección Civil de Nuevo León informó que la lesionada presentaba una posible fractura del brazo izquierdo, acompañado de un dolor en el área cervical.

Al lugar también arribó servicios de emergencia para trasladar a la joven hacia un hospital cercano.

Tras el impacto, los rescatistas trabajaron en la eliminación de riesgos para evitar la suscitación de algún incendio.