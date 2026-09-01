Joven impacta su coche contra un poste sobre av. Revolución

El hombre salió por sus propios medios del vehículo Volkswagen Jetta tras el choque, mismo que provocó que el poste terminara derribado

Un joven resultó lesionado durante las primeras horas de este domingo, luego de impactar su vehículo contra un poste en la avenida Revolución, en el municipio de Monterrey.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 1:30 horas en el cruce con la calle Playa Costa Brava, cuando el joven, de 19 años, perdió el control de su automóvil, por lo que terminó impactándose contra la estructura de concreto.

El hombre salió por sus propios medios del vehículo Volkswagen Jetta tras el choque, el mismo que provocó que el poste terminara derribado y fracturado.

Al lugar acudió personal de Tránsito de Monterrey y Protección Civil de Nuevo León para realizar las labores correspondientes y atender al lesionado, quien se encontraba desorientado en el lugar.

Tras concluir, se eliminan riesgos en el lugar y queda a cargo personal de Tránsito Municipal.