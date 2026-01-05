Joven ileso tras volcar su auto sobre boulevard Díaz Ordaz

Sobre el pavimento se encontraban partes del vehículo que quedaron desprendidas por la fuerza del impacto, incluido uno de los cuatro neumáticos

Un conductor resultó ileso luego de protagonizar una fuerte volcadura la mañana de este domingo, en la colonia Zona Industrial, del municipio de San Pedro.

Los hechos ocurrieron sobre el boulevard Gustavo Díaz Ordaz alrededor de las 06:45 horas, donde un joven de 21 años perdió el control de su vehículo hasta quedar volcado sobre el carril de baja velocidad.

Por este percance, elementos y paramédicos de Protección Civil de San Pedro, así como personal de la Cruz Roja acudieron hasta el lugar para atender al lesionado.

Se rehúsa al traslado pese a diversos golpes

El joven presentó lesiones leves a causa de esta volcadura, como en la rodilla de la pierna derecha, así como una pequeña laceración en la nariz de aproximadamente dos centímetros.

Pese a esto, se rehúso a ser trasladado hacia un hospital para recibir atención médica, por lo que firmó la hoja correspondiente.

En tanto, las autoridades esparcieron el polvo absorbente debido al derrame de líquidos provocado por el accidente, así como el resto de las labores de limpieza correspondientes.