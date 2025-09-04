Joven graba a hombre que la acosa en ruta 226 de Escobedo

Tras viralizarse las imágenes, el fiscal Javier Flores señaló que se inició una carpeta de investigación de oficio contra el presunto acosador

Una mujer fue víctima de presunto acoso cuando viajaba a bordo de un camión de pasajeros en Escobedo y registró el momento en video.

La víctima compartió el video en redes sociales para denunciar públicamente al presunto acosador.

Los hechos se registraron la mañana de este martes cuando la joven viajaba a bordo de un camión de la Ruta 226 Bosques.

En las imágenes, la joven se encuentra de pie, junto a ella está un hombre de playera en color verde, el cual presuntamente aprovecha la aglomeración del camión para tocar la pierna de la joven con su mano izquierda.

A lo largo de un minuto y medio, la joven es víctima de tocamientos y durante el video no se percibe que la joven le haya reclamado al sujeto o solicitado ayuda. Sin embargo, en este tipo de casos las víctimas experimentan temor.

Tras viralizarse las imágenes, el fiscal Javier Flores se pronunció al respecto y señaló que se inició una carpeta de investigación de oficio contra el presunto acosador. También invitó a la víctima a interponer la denuncia correspondiente.

¿Cómo se castiga el acoso en NL?

En Nuevo León, el acoso sexual puede castigarse con penas de dos a cuatro años de prisión y multas, aunque las sanciones pueden variar según las circunstancias, como el uso de medios electrónicos, la vulnerabilidad de la víctima (menor de edad, incapaz) o si el acosador es un servidor público. El delito se persigue a solicitud de la víctima (querella), a menos que sea menor de edad o incapaz, en cuyo caso se persigue de oficio.

Si el acoso ocurre en transporte público, la pena se puede incrementar hasta en una mitad.