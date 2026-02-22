Joven es atropellado y conductor se da a la fuga

El afectado se encuentra en estado consciente, pero que presentaba múltiples golpes que requerían atención y valoración médica

Un joven resultó lesionado tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga, en Monterrey.

El accidente ocurrió sobre el cruce de Colegio Civil y Democracia, en la colonia Sarabia.

La víctima, identificada como Rafael de 26 años de edad, solo pudo precisar que un automovilista abordo de un vehículo en color rojo fue el responsable.

Tras el impacto, el afectado se movió de la avenida para ponerse a salvo en la banqueta.

Vecinos del sector lo observaron tendido en el concreto y pidieron apoyo al 911.

Al sitio se desplegaron elementos de la Secretaría de Salud y lo trasladaron a un hospital.

Trascendió que el afectado se encuentra en estado consciente, pero que presentaba múltiples golpes que requerían atención y valoración médica.

Personal de Tránsito y Protección Civil municipal acudieron también al lugar para indagar el accidente.