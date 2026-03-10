Joven electrocutado en Santa Catarina se reporta estable

De acuerdo con familiares, Axel Tadeo terminó con quemaduras en diversas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a recibir atención médica.

El joven Axel Tadeo Molina Martínez, quien sufrió una descarga eléctrica al tocar accidentalmente cableado cuando retiraba un brincolín en su vivienda, se encuentra estable y en recuperación en el Hospital General de Zona No. 21 del IMSS.

El incidente ocurrió en el cruce de Sierra de San Cristóbal y la calle peatonal Ángela Rodríguez, en la colonia Lomas de Santa Catarina, donde el joven recibió la descarga mientras realizaba labores en la terraza de su casa.

De acuerdo con familiares, Axel Tadeo terminó con quemaduras en diversas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a recibir atención médica.

Su abuelo, Arturo Martínez, señaló que actualmente esperan los resultados de estudios médicos para descartar posibles afectaciones en los riñones, además de continuar con el tratamiento por las quemaduras.

Según relató el familiar, el joven se encontraba preparando el espacio para recibir la visita de su hija cuando ocurrió el accidente.

Vecinos del sector señalaron que desde hace meses hay cables colgando de un poste, presuntamente perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, situación que ya había sido reportada sin que hasta ahora se atienda el problema.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal y municipal, quienes revisaron el área; sin embargo, los habitantes del sector aseguran que aún esperan la llegada de cuadrillas de la CFE para reparar el cableado y evitar que se registre otro incidente similar.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se atienda de manera urgente el riesgo que representa el cableado en mal estado, con el fin de prevenir accidentes o una tragedia en la zona.