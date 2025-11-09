Joven ebrio choca cochera en Monterrey y huye tras causar daños

El impacto causó afectaciones en el vehículo de los propietarios y provocó fuga de agua durante varias horas antes de que el responsable escapara del lugar.

Un joven presuntamente en estado de ebriedad provocó un choque durante la madrugada de este sábado 8 de noviembre alrededor de las 05:00 horas, al impactarse contra la cochera de una vivienda ubicada en la colonia Misión Cumbres 2do Sector, en Monterrey.

Una cámara de seguridad cercana captó el momento en el que el vehículo rojo tipo Kia avanza sin control hasta terminar dentro del domicilio.

Al ingresar a la cochera, el automóvil afectó directamente el vehículo de los residentes que se encontraba estacionado, así como una tubería interna de la vivienda. Debido a ese daño, se registró una fuga de agua que se mantuvo activa por más de cuatro horas. Los habitantes del lugar señalaron las afectaciones materiales causadas al interior tras el impacto.

Tras el choque, el conductor logró retroceder el vehículo para salir y posteriormente darse a la fuga. Hasta el momento no se cuenta con información oficial sobre el joven ni se ha registrado su localización. Autoridades no han confirmado aún mayores datos sobre el conductor ni del seguimiento del caso.