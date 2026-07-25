Joven dormita al volante y choca contra columna de paso elevado

Un conductor perdió el control al tomar un retorno hacia Paseo de los Leones y se impactó de frente contra una columna de concreto de un paso elevado.

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Un joven protagonizó un aparatoso accidente vial la mañana de este viernes, luego de que presuntamente dormitó al volante cuando circulaba sobre la avenida Gonzalitos, en Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se desplazaba por la mencionada arteria y, al incorporarse al retorno con dirección hacia la avenida Paseo de los Leones, perdió el control del volante y terminó impactándose de frente contra una de las columnas de concreto que sostienen el paso elevado.

Tras el fuerte choque, el automóvil resultó con severos daños en la parte frontal, mientras que el conductor quedó lesionado al interior de la unidad, por lo que automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica al joven, quien posteriormente fue valorado y trasladado a un hospital para descartar lesiones de consideración.

Elementos de Tránsito de Monterrey acordonaron el área y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente, aunque de manera preliminar trascendió que el conductor habría dormitado al volante, provocando la pérdida del control de la unidad.

El percance ocasionó afectaciones a la circulación en la zona mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y el retiro del vehículo siniestrado.