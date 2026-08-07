Joven detiene el tráfico en Miguel Alemán para salvar a perrito

Un joven detuvo el tráfico en una avenida para rescatar a un perro que intentaba cruzar entre los carriles, logrando ponerlo a salvo sin incidentes.

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Un joven fue captado realizando una acción que ha sido reconocida por automovilistas y usuarios de redes sociales, luego de detener momentáneamente la circulación sobre la avenida Miguel Alemán para poner a salvo a un perrito que se encontraba en riesgo de ser atropellado.

Los hechos ocurrieron en los límites de los municipios de San Nicolás y Apodaca, en un tramo de esta importante arteria por la que diariamente circulan miles de vehículos.

De acuerdo con un testigo, el joven, quien viajaba a bordo de un automóvil compacto color azul, se percató de que el perro intentaba cruzar la avenida entre los tres carriles con intenso flujo vehicular. Sin dudarlo, detuvo la marcha de los vehículos, descendió de su unidad y ayudó al animal a cruzar de manera segura.

La acción quedó grabada por otro automovilista, quien destacó el gesto de solidaridad del conductor y consideró que este tipo de actos merecen ser reconocidos, al reflejar empatía y respeto por la vida de los animales.

Gracias a la intervención del joven, el perrito logró cruzar la avenida sin sufrir lesiones, evitando un posible accidente en una de las vialidades con mayor aforo vehicular del área metropolitana.