Joven denuncia engaño tras pagar $45,000 pesos con Life Another

El joven aseguró que su caso no sería aislado, pues existe un grupo de WhatsApp con al menos cinco personas que afirman haber pasado por situaciones similares

Un presunto caso de fraude automotriz comenzó a salir a la luz en Monterrey, luego de que un joven denunciara haber sido engañado al intentar adquirir un vehículo a través de una supuesta financiera que encontró en redes sociales.

El afectado, quien solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias, relató que el pasado 20 de diciembre localizó en Facebook a la financiera Life Another, la cual se ubica en la Torre Latino, sobre la avenida Juan Ignacio I. Ramón, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con su testimonio, tras solicitar información sobre el proceso de compra, realizó una transferencia bancaria por $45,000 como enganche para un automóvil, bajo la promesa de que en un plazo de 24 a 72 horas recibiría respuesta para continuar con el trámite.

“Los contacté por medio de Facebook, es una financiera de autos y les di el enganche el mero día”, declaró el joven.

Sin embargo, los plazos comenzaron a extenderse. Primero, aseguró, le informaron que el proceso tardaría de 7 a 20 días hábiles, argumentando distintos motivos para justificar el retraso.

“Como es mi primer auto le van a poner un bloqueador y un chip GPS que por qué no saben si voy a pagar o no, pero eso le comentaron a más personas y sinceramente no tengo esperanza que me lo den”, explicó.

Con el paso de los días, la comunicación con la supuesta financiera comenzó a disminuir, hasta que dejaron de responderle por completo, situación que lo llevó a sospechar que podría tratarse de una estafa.

“Hace como tres días o cuatro empecé a marcarles y vi que ya no tenía mucha respuesta por parte de ellos, entonces empecé a insistir y a buscar y di con que si era una estafa”, señaló.

El joven aseguró que su caso no sería aislado, ya que existe un grupo de WhatsApp integrado por al menos cinco personas que afirman haber pasado por situaciones similares, y advirtió que podrían existir más de diez posibles afectados que aún no han sido contactados.

“Si ha pasado por esto Si ha sido estafado por la empresa Life Another o ya no tiene respuesta, que venga a levantar la voz, porque así se va a quedar esto”, expresó.

Hasta el momento, el afectado no ha presentado una denuncia formal ante las autoridades, ni existe una postura oficial por parte de la empresa señalada.