Joven de 23 años dona órganos y salva a dos personas en NL

Una joven regia, de 23 años, se convirtió en heroína anónima, luego de que su familia autorizara la donación de sus órganos tras su fallecimiento.

El equipo del IMSS Nuevo León informó que los dos riñones obtenidos fueron destinados a pacientes cuya salud dependía de un trasplante urgente.

La intervención representa un logro más para la cultura de donación en el estado, subrayando que la decisión tomada por la familia permitió que la vida de la joven trascendiera más allá de su partida física.

Bajo el lema "Donar órganos es donar vida", el IMSS reiteró el llamado a la población para platicar con sus familias sobre el deseo de ser donantes, ya que un solo donador puede salvar o mejorar la calidad de vida de múltiples personas.