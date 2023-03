Joven crea su hogar en túnel debajo del parque La Pastora

Debajo del parque La Pastora, en un túnel, Marlon Flores, de 22 años de edad, descubrió un lugar natural dónde formar su hogar

Por: Ernesto Ochoa

Marzo 22, 2023, 9:59

Marlon Flores, de 22 años, encontró en la naturaleza una esperanza para vivir… Debajo del parque La Pastora, en un túnel, este hombre descubrió un lugar natural dónde formar su hogar.

Caminando por la avenida Pablo Livas, en el municipio de Guadalupe, descubrió que existe una zona subterránea donde un túnel conecta con el emblemático zoológico. Y se le ocurrió que ese sitio podría ser el sitio perfecto para vivir sin tener que pagar servicios.

“Y vine yo aquí, porque me sentí atraído, me llamó la atención mucho. Veía que aquí nadie le prestaba atención, así que decidí venir una vez para acá y me resultó muy bonito”, señaló el joven.

En ese punto, Flores montó su casa de campaña, sala, cocina y lavandería, aquí no se ocupa de aire

acondicionado, el oxígeno y calidad de aire es un tanque de oxígeno que lo salva de la contaminación que impera en la ciudad.

“Una casa de campaña primitiva, cómo en el bosque, una cocina también primitiva y una pequeña sala de estar. Lo que yo hago es no meterse con la gente y respetarlos bastante. Lo que yo quiero es que se den cuenta, hay zonas como está que todavía se pueden hacer”, enfatizó.

Marlon se dedica a vender diversos artículos que rescata de la basura que considera aún son útiles para ofertaros en los mercados rodantes.

En un recorrido por el subterráneo, el joven instaló su cama en la casa de campaña, cocina para preparar sus alimentos y disfruta de la cercanía con la diversidad de vegetación que existe. Y todo gracias a la madre naturaleza.