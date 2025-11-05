Joven confunde pedal y se impacta contra gimnasio en San Nicolás

A pesar del aparatoso accidente, no se registraron personas lesionadas, solo el susto e impresión de quienes se encontraban en el interior

Lo que parecía una mañana rutinaria de ejercicio terminó en un susto para decenas de personas que se encontraban dentro de un gimnasio ubicado en una plaza comercial sobre la avenida Sendero Divisorio, a la altura de la avenida República Mexicana, en San Nicolás.

Y es que un menor de 17 años, quien acababa de salir del gimnasio Smart Fit, confundió el pedal de freno con el del acelerador al intentar maniobrar su vehículo, un Honda City color gris, y terminó impactando contra la fachada principal del establecimiento.

El fuerte golpe provocó el colapso del ventanal principal, dejando vidrios esparcidos tanto dentro del gimnasio como en la banqueta exterior. El automóvil incluso alcanzó a golpear algunas caminadoras ubicadas cerca de la entrada.

A pesar del aparatoso accidente, no se registraron personas lesionadas, solo el susto e impresión de quienes se encontraban en el interior, así como del propio conductor.

Elementos de la Policía y Tránsito de San Nicolás acudieron al lugar, junto con personal de Protección Civil municipal, para realizar las labores correspondientes y asegurar la zona.

Minutos después, familiares del joven arribaron al sitio para hacerse cargo de la situación.