Joven con Síndrome de Apert es el primero en cursar licenciatura

Mauricio Villarreal busca inspirar a otros y aunque se encontró con situaciones complicadas, hoy procura que no influyan en su desarrollo personal.

A pesar de los retos médicos que ha enfrentado desde la infancia, Mauricio Villarreal Verástegui continúa abriéndose camino en el ámbito académico y científico.

El joven se ha convertido en la primera persona en Nuevo León con Síndrome de Apert en cursar una licenciatura.

Actualmente estudia el séptimo semestre de la carrera de Ciencias de los Alimentos en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Infancia marcada por cirugías debido al Síndrome de Apert

Desde pequeño, Mauricio ha enfrentado múltiples cirugías derivadas de su condición, experiencias que marcaron su infancia pero que no detuvieron su deseo de superarse.

“Creo que cuando inicié la carrera vi que muchos no habían tenido tantas cirugías, tantos retos como yo los tuve cuando era niño o pequeño… porque me han hecho muchas cirugías y algunas sí fueron muy pesadas”.

En total, explicó, ha sido sometido a 18 intervenciones quirúrgicas.

El interés por la química lo llevó a estudiar Ciencias de los Alimentos

Su camino hacia la ciencia no fue directo. Antes de ingresar a la universidad estudió una preparatoria técnica en artes visuales; sin embargo, su interés por la química y los alimentos lo llevó a elegir la carrera que hoy cursa.

“Decidí estudiar esto porque desde que soy pequeño me ha gustado mucho lo relacionado con química y también lo de alimentos me llama un poco la atención, así que eso fue lo que me llevó a estudiar esta carrera”.

Participa como voluntario en laboratorio de investigación

Además de sus estudios, Mauricio participa como voluntario en el laboratorio de investigación del Instituto de Biotecnología, una oportunidad que surgió luego de participar en un verano científico.

Mensaje a jóvenes que enfrentan retos personales o de salud

Sobre los desafíos sociales que ha enfrentado, el universitario reconoció que en algún momento se encontró con situaciones complicadas, aunque hoy procura que no influyan en su desarrollo personal.

“Bueno, me llegué a encontrar con ciertas cosas, pero ahorita ya no dejo que eso me afecte”.

El joven asegura que su principal motivación es imaginarse en el futuro trabajando en el área que le apasiona.

“La verdad a mí me ha inspirado verme estando en un trabajo y haciendo lo que a mí me apasiona, lo que es la química o en el área de calidad”.

Finalmente, Mauricio envió un mensaje a otros jóvenes que enfrentan retos personales o de salud, invitándolos a no limitar sus aspiraciones.

“La verdad les diría que estudien lo que a ellos les apasione, no dejen que algo o alguien los limite porque el potencial de alguien puede ser ilimitado y puede ser mayor de lo que muchas personas pueden creer”.

¿Qué es el Síndrome de Apert?

El síndrome de Apert es un trastorno genético poco común que afecta principalmente el desarrollo del cráneo, la cara y las extremidades.

Esta condición ocurre cuando ciertos huesos del cráneo se fusionan antes de tiempo, lo que altera la forma de la cabeza y puede afectar el crecimiento del cerebro.

Las personas con este síndrome suelen presentar rasgos faciales distintivos y fusión de los dedos de las manos o los pies, conocida como sindactilia.

El tratamiento generalmente requiere cirugías y atención médica especializada desde la infancia, además de seguimiento con distintos especialistas para mejorar la calidad de vida del paciente.