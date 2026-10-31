Joven cae de cuatro metros mientras trabajaba en centro comercial

Un trabajador de 22 años resultó lesionado tras caer de cuatro metros mientras remodelaba una plaza comercial en la Carretera Nacional

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Un trabajador de 22 años resultó lesionado luego de caer de un andamio de aproximadamente cuatro metros de altura, mientras realizaba labores de remodelación al interior de una plaza comercial en Monterrey.

El accidente fue reportado durante la madrugada de este viernes, en el área ubicada sobre el camino a la Prepa Tec, cerca de un centro comercial sobre la Carretera Nacional. Al llegar, elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron que el joven presentaba una herida de aproximadamente seis centímetros en la parte posterior de la cabeza.

Aunque se encontraba consciente, orientado y estable, el trabajador fue trasladado por una ambulancia de Protección Civil de Monterrey al Hospital General de Zona número 21 del IMSS para recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al momento del accidente únicamente dos personas realizaban el desmantelamiento de unos ductos y no contaban con el equipo de seguridad adecuado para trabajar en alturas.

El sitio quedó acordonado y Protección Civil de Nuevo León turnó el caso al área de Inspecciones para revisar las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos.