Joven asesina a menor mientras pedía dulces en Santa Catarina

La víctima fue trasladada hacia un hospital del IMSS en San Pedro, donde perdió la vida a causa de las heridas provocadas durante los festejos de Halloween

Un menor de 13 años perdió la vida la noche del viernes en el municipio de Santa Catarina, tras ser atacado con un arma blanca mientras repartía dulces, según información de la Fiscalía de Nuevo León.

El reporte ingresó a las 20:52 horas, cuando el adolescente, identificado como Alexander, fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS ubicada en San Pedro Garza García, a donde llegó sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el padre del menor relató que ambos se encontraban regalando dulces cuando otro adolescente presuntamente sacó un cuchillo de entre su ropa y atacó directamente al joven, provocándole una lesión en el pecho.

La causa de muerte fue taponamiento cardíaco, secundario a una lesión en el corazón ocasionada por un instrumento punzocortante.

La Subdirección de Homicidios abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el responsable.