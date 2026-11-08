Jornada de vacunación en Monterrey supera los 30,000 beneficiados

Durante estas jornadas se ofrecen vacunas contra la influenza y COVID-19, además de contemplar la aplicación del biológico contra el Virus del Papiloma Humano

Con el objetivo de ampliar la cobertura de vacunación y acercar los servicios preventivos a las familias regiomontanas, el Gobierno de Monterrey puso en marcha este sábado el programa de Jornadas de Vacunación 2026, con la instalación de un módulo de atención en el quiosco de la Plaza Zaragoza.

El arranque fue encabezado por Fernando Margáin Sada, Secretario de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, quien destacó que estas acciones se realizan por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, con la prioridad de proteger la salud de las familias de Monterrey.

A la fecha, la Dirección de Salud municipal ha realizado 107 jornadas de vacunación en distintos puntos de la ciudad y dos operativos bajo la modalidad Drive Thru, con un alcance superior a las 30 mil personas beneficiadas.

Durante estas jornadas se ofrecen vacunas contra la influenza y COVID-19, además de contemplar la aplicación del biológico contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), como parte de las acciones preventivas dirigidas a niñas y mujeres.

Margáin Sada explicó que el programa continuará recorriendo diferentes colonias y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales del municipio para conocer las próximas ubicaciones y fechas de atención.

“Si no hay oportunidad de que vengan el día de hoy, hay que estar pendientes de las redes sociales del Gobierno de Monterrey. Ahí vamos a estar informando. El próximo martes estaremos en la colonia Florida y el miércoles en Misión de Cumbres. Vamos a estar avisando un par de días antes para que se puedan preparar y quienes viven cerca de los lugares que vamos a visitar puedan acudir”, señaló.

Las jornadas se desarrollan en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de brindar atención ágil, segura y organizada, reducir los tiempos de espera y ampliar la cobertura de vacunación.

En el arranque también estuvieron presentes Ximena Tamariz, Secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey; el doctor Ricardo de la Rocha, Director de Salud municipal; la diputada federal Annia Gómez y Cecilia Robledo, diputada local.

El Gobierno de Monterrey invita a la población a consultar las redes sociales oficiales del municipio, donde se dará a conocer oportunamente el calendario de las próximas jornadas y las colonias que serán visitadas.