Jorge Máynez impulsa bloque de liderazgos de MC en NL

El líder emecista destacó que el partido se encuentra a la cabeza en las preferencias electorales en el estado, tanto en lo individual como en bloque

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, lanzó una señal política de cara al 2027 al respaldar públicamente a un bloque de liderazgos que, aseguró, garantizan la continuidad del proyecto naranja en la entidad y su proyección hacia la Presidencia en 2030.

Durante su visita a Monterrey, Máynez enlistó a las figuras que considera las mejores cartas del movimiento: Mariana Rodríguez, Luis Donaldo Colosio, Martha Herrera, Héctor García, Alma Rosa Marroquín, Miguel Flores, Raúl Lozano y Félix Arratia.

El dirigente enfatizó que no existe otra fuerza política en el estado con perfiles de tal competitividad, señalando que este equipo es la clave para mantener el gobierno de Nuevo León.

“La gran ventaja que tenemos es que tenemos a las mejores mujeres y los mejores hombres para darle continuidad al gobierno de Samuel García en Nuevo León. No hay otra fuerza política que tenga estos liderazgos. Son la garantía de que Nuevo León tendrá un gobierno eficiente en los próximos años, la garantía de que Movimiento Ciudadano ganará la elección del 2027”, expresó Máynez.

Con la mira rumbo al 2030

Máynez no solo limitó la estrategia a nivel estatal, sino que posicionó a Nuevo León como el motor para el proyecto presidencial de la próxima década.

“Sin arrogancia, con el aprendizaje de los últimos años, sí tenemos todas las condiciones para volver a mandar a un mensaje nacional desde Nuevo León en este 2027”, subrayó.

El líder emecista destacó que el partido se encuentra a la cabeza en las preferencias electorales en el estado, tanto en lo individual como en bloque. Atribuyó este posicionamiento a los resultados de la actual administración estatal y municipal.

Afirmó que el gobierno de Samuel García goza de una aprobación superior al 75% de la población.

También resaltó la "enorme aceptación social" que mantienen los alcaldes de Movimiento Ciudadano en la zona metropolitana y el resto del estado.