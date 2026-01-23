Johana Guerrero acusa que amparo federal protege a su agresor

Johana relató que durante tres años vivió una relación de concubinato marcada por episodios de violencia que fueron minimizados y nunca denunciados

Johana Guerrero rompió el silencio y alzó la voz para exigir justicia, luego de haber sido víctima de una agresión brutal por parte de su entonces pareja sentimental, hechos ocurridos el 19 de octubre de 2025 en la ciudad de Reynosa.

A pesar de las pruebas médicas, testimonios y una orden de aprehensión girada en su contra, el presunto agresor permanece en libertad tras obtener un amparo federal.

Muchos años de agresión hacia su persona

En entrevista con Lety Benavides, Johana relató que durante tres años vivió una relación de concubinato marcada por episodios de violencia que, como ocurre en muchos casos, fueron minimizados y nunca denunciados… hasta que la agresión casi le cuesta la vida.

La joven narró que logró escapar del domicilio tras la golpiza, tomar únicamente sus documentos personales y huir hacia Estados Unidos, donde al intentar cruzar la frontera pidió auxilio a autoridades migratorias.

Debido a la gravedad de sus lesiones, presentaba sangrado, golpes severos y múltiples contusiones fue trasladada de inmediato a un hospital y resguardada bajo protocolo de protección.

Posteriormente, Johana regresó a México para interponer la denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, pero decidió hacerlo en Ciudad Victoria, al asegurar que en Reynosa su agresor cuenta con influencias políticas que podrían poner en riesgo su vida y obstaculizar el proceso legal.

Agresor sigue libre tras previas denuncias

La víctima también reveló que, además de la agresión física, fue abusada sexualmente mientras se encontraba inconsciente, hechos que quedaron acreditados mediante exámenes médicos y periciales realizados por FENAM (Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género).

Gracias a las pruebas presentadas, se giró una orden de aprehensión contra el presunto agresor; sin embargo, esta quedó sin efecto luego de que se le concediera un amparo a nivel federal, situación que mantiene a Johana y a su familia en constante temor, pues asegura que ha seguido recibiendo amenazas, incluso a través de terceros, tanto ella como su madre en Estados Unidos.

“Los agresores siguen libres y nosotras seguimos escondiéndonos. Eso no es justicia”, expresó Johana durante la entrevista, donde hizo un llamado urgente a las autoridades para que revisen a fondo los casos antes de otorgar amparos, especialmente cuando se trata de violencia contra las mujeres.

Actualmente, Johana se encuentra refugiada fuera de Tamaulipas por temor a represalias y responsabilizó directamente a su agresor de cualquier daño que pudiera sufrir ella o su familia.

El caso ha generado indignación y vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de garantizar justicia, protección efectiva y cero impunidad para las víctimas de violencia de género.