Jesús Nava recorre Lomas de Santa Catarina y escucha a vecinos

El Alcalde de Santa Catarina visitóla colonia Lomas de Santa Catarina para atender peticiones vecinales y supervisar trabajos municipales.

El Alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, realizó un recorrido por calles de la colonia Lomas de Santa Catarina, como parte de las acciones de atención directa a las familias del municipio.

A dos años del inicio de la actual Administración Municipal, el Edil mantiene los recorridos por distintos sectores para conocer de primera mano las necesidades de los habitantes y acercar servicios públicos hasta las colonias.

Vecinos plantean necesidades de la zona

Durante la visita, Nava Rivera conversó con habitantes del sector y recibió peticiones relacionadas con las condiciones de la colonia y el mejoramiento de los espacios públicos.

El Presidente Municipal también supervisó las labores que las cuadrillas municipales llevan a cabo para atender los reportes ciudadanos.

Como parte de la jornada, los vecinos pudieron acceder a consultas médicas y servicios de atención veterinaria, acercando estos apoyos directamente a la comunidad.

Además, personal municipal realizó trabajos de recolección de escombro y dio seguimiento a diferentes solicitudes planteadas durante el recorrido.

Realizan trabajos de mantenimiento

Entre las acciones efectuadas en la colonia se incluyeron labores de bacheo, reparación de luminarias y retiro de cableado que se encontraba en desuso por parte de empresas de telefonía y electricidad.

Estas labores forman parte de la atención a los reportes de los vecinos y buscan contribuir al mantenimiento de las calles y espacios de uso común.

La jornada también contempló acciones relacionadas con el cuidado ambiental. Autoridades municipales entregaron plantas y realizaron donaciones de árboles para promover la creación y conservación de áreas verdes.

Con estos recorridos, el Gobierno Municipal señaló que continuará llevando servicios y atendiendo peticiones directamente en las colonias de Santa Catarina.