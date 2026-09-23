Jesús Nava recorre Lomas de Santa Catarina y escucha a vecinos

El Alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, realizó un recorrido por calles de la colonia Lomas de Santa Catarina, como parte de las acciones de atención directa a las familias del municipio.
A dos años del inicio de la actual Administración Municipal, el Edil mantiene los recorridos por distintos sectores para conocer de primera mano las necesidades de los habitantes y acercar servicios públicos hasta las colonias.
Vecinos plantean necesidades de la zona
Durante la visita, Nava Rivera conversó con habitantes del sector y recibió peticiones relacionadas con las condiciones de la colonia y el mejoramiento de los espacios públicos.
El Presidente Municipal también supervisó las labores que las cuadrillas municipales llevan a cabo para atender los reportes ciudadanos.
Como parte de la jornada, los vecinos pudieron acceder a consultas médicas y servicios de atención veterinaria, acercando estos apoyos directamente a la comunidad.
Además, personal municipal realizó trabajos de recolección de escombro y dio seguimiento a diferentes solicitudes planteadas durante el recorrido.
Realizan trabajos de mantenimiento
Entre las acciones efectuadas en la colonia se incluyeron labores de bacheo, reparación de luminarias y retiro de cableado que se encontraba en desuso por parte de empresas de telefonía y electricidad.
Estas labores forman parte de la atención a los reportes de los vecinos y buscan contribuir al mantenimiento de las calles y espacios de uso común.
La jornada también contempló acciones relacionadas con el cuidado ambiental. Autoridades municipales entregaron plantas y realizaron donaciones de árboles para promover la creación y conservación de áreas verdes.
Con estos recorridos, el Gobierno Municipal señaló que continuará llevando servicios y atendiendo peticiones directamente en las colonias de Santa Catarina.