Jesús Nava presenta Segundo Informe de Gobierno en Santa Catarina

Nava Rivera señaló que la percepción de inseguridad disminuyó 18.6 puntos porcentuales y aseguró que la estrategia continuará

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Bajo el lema “Cada vez mejor”, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, rindió su Segundo Informe de Gobierno ante cientos de asistentes en el Teatro de la Ciudad, donde hizo un recuento de las acciones realizadas durante su administración.

El edil señaló que el informe no se trata únicamente de cifras, sino de los cambios que, aseguró, se reflejan en la vida diaria de los habitantes.

“Este informe no se trata de números, cifras, sino de cómo vivimos hoy, el día de mañana. Esto ha sido nuestro propósito y compromiso todos los días”.

Santa Catarina fortalece su sistema de vigilancia

Uno de los temas que destacó fue la seguridad, con la instalación de 500 nuevas cámaras de vigilancia, 18 torres de vigilancia y tres drones policiacos.

Nava Rivera señaló que la percepción de inseguridad disminuyó 18.6 puntos porcentuales y aseguró que la estrategia continuará.

“La seguridad es un tema muy importante que se atiende diariamente; de eso se trata la tecnología, de utilizarlos para estar más cerca y responder a la gente de Santa Catarina”.

Movilidad y servicios públicos

En movilidad, resaltó el funcionamiento del SantaBus, que cuenta con siete rutas y brinda alrededor de 20 mil servicios gratuitos cada mes. Ante la demanda, también se implementó el SantaBus intramunicipal.

El alcalde también habló de servicios públicos, donde destacó el Operativo “Sol”, con recorridos para atender reportes y retirar alrededor de 40 toneladas de cacharros y escombro, además de la instalación de 21 mil luminarias LED.

Programas sociales y atención para las mujeres

En materia social, destacó la entrega de más de dos mil aparatos de movilidad y tres mil aparatos médicos, así como apoyos a más de ocho mil familias mediante el Huevotón.

También mencionó el Centro Libre para las Mujeres, donde se ofrecen talleres, asesoría jurídica y atención psicológica, y que, de acuerdo con el municipio, ha brindado servicios a alrededor de 19 mil mujeres.

También recordó la construcción del Hospital Regional de Especialidades del IMSS, para el cual el Cabildo donó el terreno y que, según el municipio, beneficiará a más de 300 mil derechohabientes.

“Falta por hacer, claro que sí, pero ahí estamos”

El alcalde sostuvo que la administración continuará trabajando bajo el objetivo de que Santa Catarina esté “cada vez mejor”.