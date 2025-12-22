Jesús Nava presenta logros y avances de 2025 en Nuevo León

El alcalde Nava rindió su informe de cierre 2025, destacando seguridad, obra pública y programas sociales en beneficio de la ciudadanía

El alcalde de Nuevo León, Jesús Nava Rivera, presentó su informe de cierre de año 2025, donde detalló los logros alcanzados durante su gestión y los proyectos que se consolidaron en beneficio de la ciudadanía.

Avances en seguridad y movilidad

Durante su mensaje, Nava destacó los esfuerzos realizados para mejorar la seguridad pública, con la implementación de programas de prevención del delito y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.

Asimismo, resaltó avances en movilidad urbana, con obras de infraestructura vial que buscan reducir congestionamientos y optimizar el transporte.

Obra pública y desarrollo social

El alcalde también informó sobre los proyectos de obra pública concluidos durante el año, incluyendo rehabilitación de espacios urbanos y la construcción de nuevas áreas recreativas.

Además, subrayó los programas sociales enfocados en educación, salud y atención a grupos vulnerables.

Transparencia y participación ciudadana

Nava enfatizó la importancia de la transparencia en la administración pública, destacando mecanismos de rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Señaló que estas acciones buscan consolidar un gobierno cercano y eficiente para la población.

Proyecciones para 2026

Finalmente, el alcalde adelantó que los esfuerzos de 2025 sientan las bases para continuar proyectos estratégicos en 2026, con el objetivo de mantener el crecimiento sostenido y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Nuevo León.