Jesús Nava lleva servicios médicos gratuitos a más de 2,000 niños

Por: Diana Leyva 13 Noviembre 2025, 16:53

Estas campañas de prevención forman parte de la estrategia integral para mejorar la salud pública de las familias santacatarinenses

A través del programa "Salud en mi infancia", el Gobierno de Santa Catarina brindó consultas médicas y aplicación de vacunas a más de 2,000 niños de distintos planteles educativos. El alcalde Jesús Nava acudió a la escuela Centenario de la Revolución Mexicana para supervisar las consultas médicas generales y de nutrición brindadas a los niños. "Queremos que las familias de Santa Catarina vivan tranquilas y con buena salud. La prevención es la mejor herramienta para cuidar a nuestros niños y proteger el bienestar de toda la comunidad”, afirmó Nava Rivera. El personal de la Dirección de Salud Municipal visitó al menos ocho escuelas para brindar alrededor de 1812 consultas médicas, además de promover la activación física y la vacunación contra diversas enfermedades, tales como sarampión-rubéola, VPH, influenza y Covid-19. Durante dicha campaña, el edil se aplicó la dosis contra la influenza como muestra de compromiso y ejemplo para la ciudadanía. Estas brigadas forman parte de la estrategia integral del municipio para mejorar la salud pública, junto con programas como “Médico Contigo”, “Clínica sin Azúcar” en beneficio a las familias santacatarinenses.