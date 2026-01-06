Jesús Nava impulsa rehabilitación urbana en Santa Catarina

Bajo la consigna de darle un "nuevo rostro" a la ciudad, Nava encabezó brigadas supervisando trabajos de bacheo, deshierbe, retiro de maleza y más

Con el objetivo de transformar la imagen de Santa Catarina y elevar la calidad de vida, el alcalde Jesús Nava Rivera puso en marcha un programa integral de rehabilitación urbana que incluye bacheo, limpieza, reforestación y reparación de alumbrado.

Brigadas de Servicios Públicos mejoran calles y avenidas

Bajo la consigna de darle un "nuevo rostro" a la ciudad, Nava encabezó brigadas en el sector El Lechugal, supervisando trabajos de bacheo, deshierbe, retiro de maleza y aplicación de pintura en señalética y plazas.

Campañas de descacharrización y seguridad

Se realizaron campañas de descacharrización para eliminar focos de infección y basura, además de la reparación de alumbrado público para garantizar mayor seguridad a los peatones.

Los residentes se sumaron a la iniciativa plantando y adoptando árboles, comprometiéndose a cuidar los nuevos pulmones urbanos en sus plazas locales.

Compromiso con un gobierno cercano

El alcalde destacó el esfuerzo del personal de Servicios Públicos, que opera 24/7 para atender reportes ciudadanos, y escuchó las inquietudes de los vecinos, reafirmando su compromiso con la comunidad.