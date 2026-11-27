Jesús Nava impulsa cajones gratuitos de estacionamiento en casas

Por: Samantha Treviño 26 Noviembre 2026, 11:02 Compartir

La iniciativa, puesta en marcha a principios de año, tiene como objetivo facilitar la movilidad de quienes enfrentan dificultades para trasladarse

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Alrededor de 2 mil 500 habitantes de Santa Catarina se han beneficiado con el programa de estacionamientos gratuitos para personas con discapacidad, adultos mayores y pacientes que cuentan con prescripción médica, impulsado por el alcalde Jesús Nava Rivera. Habilitan cajones exclusivos frente a las viviendas La iniciativa, puesta en marcha a principios de año, tiene como objetivo facilitar la movilidad de quienes enfrentan dificultades para trasladarse, mediante la habilitación de cajones exclusivos de estacionamiento en el exterior de sus viviendas. Destacó que este programa busca brindar mayores condiciones de comodidad, seguridad y autonomía a los beneficiarios, al ofrecerles espacios cercanos a sus domicilios. “Seguimos trabajando para que Santa Catarina sea una ciudad más incluyente, con acciones que representen un apoyo real para quienes requieren facilidades en su movilidad y en sus actividades diarias”, expresó. Secretaría de Proximidad recibe las solicitudes A través de la Secretaría de Proximidad, el Gobierno municipal recibe y atiende las solicitudes de los ciudadanos que requieren estos espacios especiales. Una vez autorizadas, las peticiones contemplan la delimitación y señalización de los cajones exclusivos frente a las viviendas.