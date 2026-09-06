Jesús Nava fortalece trabajo territorial en Santa Catarina

La actividad se llevó a cabo en el contexto del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta, con la intención de acercar a la población

Jesús Nava Rivera encabezó un recorrido por la colonia San Gilberto, en Santa Catarina, acompañado por Elizabeth Galicia Ruiz, Paulina Flores y Sergio Gil, como parte de una estrategia para fortalecer el trabajo territorial y la cercanía con los habitantes del municipio.

La jornada se realizó casa por casa, con el objetivo de escuchar las necesidades de los vecinos y compartir información sobre las acciones, programas y resultados alcanzados durante el segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Llevan resultados federales a colonias de Santa Catarina

Durante el recorrido, los representantes de la Cuarta Transformación dialogaron directamente con las familias de San Gilberto y recopilaron planteamientos relacionados con las condiciones y necesidades de la colonia.

La actividad se llevó a cabo en el contexto del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta, con la intención de acercar a la población los avances de la administración federal y mantener canales de comunicación con las comunidades de Santa Catarina.

“Estamos demostrando nuestro apoyo a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y, al mismo tiempo, estamos construyendo un equipo que esté cerca de la gente, escuchando sus necesidades y trabajando por Santa Catarina”, señaló Jesús Nava Rivera.

Buscan dar seguimiento a las peticiones ciudadanas

Elizabeth Galicia Ruiz destacó que estos encuentros permiten explicar directamente los resultados del Gobierno federal y, al mismo tiempo, conocer las inquietudes de quienes habitan en las distintas colonias.

“Es importante que la ciudadanía conozca los logros obtenidos durante este segundo año, pero también que tenga la oportunidad de expresar sus necesidades y saber que estamos aquí para escucharlos”, afirmó.

Paulina Flores y Sergio Gil también participaron en la jornada, con la que se busca integrar un bloque de trabajo territorial rumbo a 2027, enfocado en mantener presencia en las comunidades y dar continuidad a los planteamientos recogidos durante los recorridos.

La estrategia contempla ampliar este tipo de acercamientos para fortalecer la organización del movimiento en Santa Catarina y mantener una comunicación directa con los ciudadanos.