Jesús Elizondo solicita licencia; iría por gubernatura con Morena

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo, solicitó licencia por tiempo indefinido a su cargo para participar en el proceso interno de su partido

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo, solicitó licencia por tiempo indefinido a su cargo para participar en el proceso interno de su partido, programado para el próximo 22 de junio, en el que se definirá a la persona que coordinará los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el estado.

El legislador aseguró que su aspiración está respaldada por los principios del proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Soy parte del segundo piso de la 4T, un segundo piso donde buscamos que haya gobiernos con orden, sin improvisaciones, donde se castigue la corrupción y se logre la justicia social de la mano de la iniciativa privada”, afirmó.

Elizondo defendió su perfil al señalar su preparación académica y experiencia política como fortalezas para asumir esta responsabilidad dentro del movimiento.

“No soy un improvisado, soy economista, tengo dos maestrías en el extranjero, estoy haciendo un doctorado, gané un distrito en este congreso, soy presidente de la Comisión de Economía. Me he preparado mucho para poder ahora ser coordinador de estos comités y abonar a la vida interna del partido”, expresó.

Registro condicionado a reforma de edad

El morenista explicó que su inscripción será “Ad cautelam”, mientras espera la aprobación en segunda vuelta de la reforma para reducir la edad mínima requerida para contender por la gubernatura y otros cargos públicos.

Actualmente la Constitución Política de Nuevo León señala que la edad mínima para ocupar el cargo de Gobernador es de 35 años. Sin embargo con la reforma aprobada ya en primera vuelta, la edad mímima bajaría a los 29 años.

Ese nuevo requisito lo compliría Elizondo Salazar en los próximos comicios, ya que al momento de la elección en el 2027 tendría 29 años cumplidos.

Indicó que confía en que todas las fuerzas políticas respaldarán esta iniciativa, luego de haber sido avalada por unanimidad en primera vuelta, al considerar que rechazarla significaría limitar la participación política de las juventudes.

“Creo en una 4T donde los valores del norte del trabajo, del esfuerzo sean la base para una plataforma política estatal. Consideramos que la lealtad es importante pero igual de importante es la capacidad, el gobierno necesita gente preparada”, sostuvo.

Como parte de su aspiración, Jesús Elizondo adelantó que recorrerá el estado y pondrá en marcha diversas dinámicas para escuchar a militantes y simpatizantes de Morena, con el objetivo de fortalecer su propuesta rumbo a la definición interna.