Jesús Elizondo reta a morenistas a trabajar agenda en EUA

Desde Texas, el diputado con licencia pidió a los aspirantes de Morena en Nuevo León demostrar su capacidad para abordar temas comerciales y fronterizos

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El diputado local con licencia de Morena, Jesús Elizondo, retó a sus compañeros que participan en el proceso interno para definir al coordinador de los Comités de Defensa de la 4T en Nuevo León a cruzar a Estados Unidos y trabajar una agenda relacionada con la relación comercial y fronteriza.

Desde El Paso, Texas, donde aseguró que sostendría una reunión con Gerardo Fierro, director de la agencia fronteriza de Nuevo México, así como con autoridades fronterizas de Texas, Elizondo planteó que la relación con Estados Unidos debe ser uno de los temas centrales para quien aspire a encabezar la candidatura de Morena en 2027.

El morenista lanzó el reto a Clara Luz Flores, Tatiana Clouthier, Waldo Fernández y Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, a quienes pidió realizar una agenda de trabajo similar y demostrar que pueden establecer relaciones con autoridades estadounidenses. A la senadora con licencia, Judith Díaz Delgado, no la mencionó.

“Como finalista de la 4T rumbo a la encuesta, hoy reté públicamente a mis compañeras y compañeros finalistas Clara, Tatiana, Waldo y Felipe a hacer lo mismo que yo: crucen el puente, trabajen una agenda por Nuevo León”, señaló.

Elizondo, quien preside la Comisión de Economía del Congreso local y forma parte de la Comisión de Legisladores Fronterizos, afirmó que durante su labor ha sostenido encuentros con legisladores y autoridades de Texas y otras agencias estadounidenses para abordar asuntos de inversión, comercio y reglas fronterizas.

“Esto no se trata de hablar, se trata de construir”, sostuvo.

El legislador con licencia también aseguró que la relación comercial con Estados Unidos será un tema relevante durante el proceso electoral y rechazó que posibles investigaciones de integrantes de Morena en Estados Unidos puedan utilizarse para cuestionar al movimiento en su conjunto.