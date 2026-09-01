Jesús Elizondo, respaldado por PT rumbo a elecciones del 2027

Se reiteró además su intención de mantener la alianza con Morena y PVEM, aunque enfatizó su postura de que la coalición debe construirse con transparencia

Partido del Trabajo respaldó este fin de semana al diputado Jesús Elizondo con rumbo a las elecciones del 2027.

En el marco del informe de la dirigente del partido político en Nuevo León, se confirmó que Elizondo cuenta con el nombramiento estatutario como coordinador estatal de afiliación y con su registro como aspirante de la coalición PT-Morena-PVEM.

El partido explicó que, conforme al acuerdo nacional de la coalición, cada fuerza política definirá sus propuestas mediante sus procesos internos y posteriormente una encuesta determinará quién encabezará la coordinación estatal.

En este proceso, PT aseguró que presentará una sola propuesta: Jesús Elizondo, cuyo lugar en la encuesta, afirmó, está garantizado. Morena, en tanto, podría presentar hasta cuatro perfiles.

La dirigencia nacional también destacó la preparación, capacidad y liderazgo de Elizondo, así como su papel como representante de las nuevas generaciones dentro del partido.

El PT reiteró además su intención de mantener la alianza con Morena y el PVEM, aunque enfatizó su postura de que la coalición debe construirse bajo condiciones de transparencia y coordinación política.

“Aliados sí, empleados jamás”, sostuvo el partido.

Finalmente, el Partido del Trabajo cerró filas en la defensa de la soberanía nacional y advirtió que no aceptará injerencias extranjeras en los asuntos internos de México.