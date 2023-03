Jessica Martínez se integra a bancada del PRI en el Congreso

La diputada renunció a la bancada de Morena en el Congreso local para integrarse a la del PRI, con lo cual ahora suman 14 legisladores

Por: Andrea Rodríguez

Marzo 01, 2023, 14:52

La diputada Jessica Martínez renunció al partido de Morena para integrarse a las filas del PRI y es con su llegada que la bancada priísta logra tener 14 diputados en el Congreso local.

El anunció se dio a conocer en rueda de prensa con los integrantes de la bancada y el presidente estatal del partido, José Luis Garza Ochoa.

Ante el anuncio el coordinador de la bancada del PRI, Heriberto Treviño, le dio la bienvenida a la diputada y agregó que trabajaran juntos para buscar las mejores causas.

“Quisiera yo anunciar que lejos de que vieran una bancada que se pudiera desquebrajar hoy hacemos el anuncio que tomó a bien la diputada Jessica Martínez de formar parte de nuestra bancada del grupo legislativo del PRI.

“Nosotros venimos a fortalecernos como bancada que somos, trabajaremos firmemente siempre buscando las mejores causas, recibirá siempre nuestro apoyo, ha habido gran empatía con ella, es valiosísimo que ella venga a aportar cosas muy importantes para nuestro partido”, indicó Treviño.

Por su parte, Martínez señaló que siempre recibió el apoyo por parte del PRI en iniciativas de temas difíciles para el estado.

“Anuncio que me uno a la bancada del Partido Revolucionario Institucional, el día de ayer renuncie al partido de Morena, me da mucho gusto tener compañeras y compañeros que siempre me han respaldado en temas muy complicados en este estado, peor que han apoyado mi agenda.

“Es una agenda que sé que es difícil en un estado como este, pero la verdad es que he tenido siempre el respaldo y además el respeto de la bancada del PRI, Aquí es donde me siento segura, y creo que puedo seguir avanzando la agenda de mujeres, la agenda LGBT y grupos vulnerables”, agregó Martínez.