Jeep sin conductor impacta cuatro vehículos en Monterrey

El percance fue reportado en el cruce de Batallón de San Blas y José Santos Chocano Martínez, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y tránsito.

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Un aparatoso accidente vial se registró durante la madrugada de este lunes, luego de que una camioneta Jeep Cherokee, aparentemente sin tripulación, impactara cuatro vehículos que se encontraban estacionados en calles de la colonia Martínez del municipio de Monterrey.

El percance fue reportado alrededor de las 2:13 horas en el cruce de Batallón de San Blas y José Santos Chocano Martínez, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y tránsito.

De acuerdo con el informe de Protección Civil de Nuevo León, la camioneta Jeep Cherokee color rojo, con placas RKU-835-B, fue localizada como el vehículo presuntamente responsable del accidente, sin que se encontrara algún conductor o propietario en el lugar.

Tras el impacto resultaron dañados un Chevrolet Equinox, un Oldsmobile Cutlass, un BYD King color negro y una camioneta GWM Poer color gris.

A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Protección Civil Monterrey acudieron al sitio para evaluar la situación, mientras personal de Vialidad de Monterrey quedó a cargo de las investigaciones y del deslinde de responsabilidades para localizar al conductor de la camioneta involucrada.