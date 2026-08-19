Jalan tráileres cableado y paralizan López Mateos

Al quedar atorado provocó que más cables descendieran, por lo que otra pesada unidad que viajaba detrás también los impactó.

Un tráiler jaló cables que colgaban a baja altura y derribó al menos cuatro postes de madera paralizando el tráfico matutino sobre la avenida Adolfo López Mateos, en San Nicolás.

La pesada unidad circulaba en el cruce de Roberto Garza Sada en dirección a Monterrey y, por la alta velocidad que llevaba y sus dimensiones, no se percató del cableado.

Al quedar atorado provocó que más cables descendieran, por lo que otra pesada unidad que viajaba detrás también los impactó.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la mañana, y generó que ambos sentidos de la circulación se detuvieran por poco más de una hora.

Y es que parte del cableado era de energía eléctrica con líneas de 13,200 volts.

Un conato de incendio se registró cuando parte de la estructura cayó en las instalaciones de una tienda de conveniencia, sin embargo, las llamas lograron ser contenidas antes de su expansión.

Así mismo, uno de los postes terminó por estrellarse contra una camioneta estacionada afuera de un domicilio, sin que se registraran personas lesionadas.

Para liberar ambos cuerpos de la avenida, que presentaban filas de vehículos que alcanzan los tres kilómetros, fue necesario esperar el arribo de la Comisión Federal de Electricidad.

Para las 7:35 am los elementos de la paraestatal ya habían cortado la energía y retirado los cables que quedaron sobre la arteria.

Así el tránsito pudo desfogarse, quedando solo obstruido un carril hacia Monterrey por la presencia de las autoridades.

Trascendió que habitantes del sector contaban con reportes previos alertando sobre el riesgo que representaba el estado del cableado.

“Esto ya se venía venir, y no puede ser que hasta que pase un accidente quieran actuar, antes y no pasó a mayores afortunadamente”, platicó Jesús Mendoza.

Los traileros -de las empresas Fletes 3H y Dimeca- no presentaron lesiones tras el percance.

En el sitio trabajó personal de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás, quienes apagaron el conato de incendio y acordonaron las maniobras de la Comisión Federal de Electricidad.