Jaime, niño herido de bala, pide ayuda para volver a caminar

Jaime es un niño, víctima colateral de la violencia en Nuevo León. Tiene una bala incrustada en la columna y desde hace cinco años no puede caminar, le dispararon cuando ejecutaron a su papá en un estacionamiento en Valle Soleado en Guadalupe el 19 de mayo de 2019.

Laura es su mamá y con su otra hija y el menor en silla de ruedas, decidieron ir a las afueras del estadio BBVA donde se realizó el clásico número 135 entre Rayados del Monterrey y Tigres de la UANL, pues los gastos para la rehabilitación de Jaime son elevados.

“El trae una bala en la columna en la columna y ya no pudo caminar; tiene colostomía y usa sonda urinaria y pues le salió unas úlceras en las pompis y en la espalda y ese es el apoyo que estoy pidiendo”.

Aunque Laura trabaja para mantener a sus hijos, los gastos sólo con Jaime ascienden hasta los seis mil pesos al mes y hace mucho que las autoridades, como el alcalde con licencia de Pesquería y ahora candidato a una diputación federal, Patricio Lozano, les negó el apoyo, aun siendo de esta localidad.

“Las bolsas de colostomía, me cuestan 600 pesos, diez bolsas me duran una semana, las pomadas para las úlceras están un poco caras; sí es fuerte como unos cinco mil o seis mil pesos al mes; sí he pedido apoyo al municipio, somos de Pesquería, pero en verdad el alcalde casi no apoya en esas situaciones”.

Hace cinco años sujetos desconocidos llegaron a la camioneta donde se encontraba la familia completa y ejecutaron al papá de Jaime, quien tenía ocho años en ese momento, también hirieron a Laura y a su hermano, pero fue el niño más pequeño quien se llevó la peor parte, un trauma que le costó superar.

“Muy difícil, al principio él nada más quería estar encerrado y no quería salir ni nada, pero ahorita con la ayuda de todos sale un poco y pues va a la secundaria”.

El viento continúa fuerte en el estadio rayado, las personas continúan pasando por donde está Jaime y su familia, mientras Laura no pierde la esperanza de volver a ver a su hijo caminar.

“Si la gente tiene bolsas de colostomía o algo que le pudieran ayudar se los agradecería mucho; me dicen que con una operación puede llegar a caminar o con la rehabilitación después de la operación, pero sí es costosa”.

Comentarios