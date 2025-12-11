Jaguares resalta prevenciones por próximos festejos de fin de año

Protección Civil Municipal se encargó de fomentar próximas pláticas sobre prevenciones por el uso de pirotecnia en diferentes planteles educativos

En plena temporada decembrina, el Gobierno de Santa Catarina planea reforzar de una u otra forma la cultura de la seguridad y la prevención en diferentes escuelas, implementando múltiples pláticas de prevención para evitar el uso de pirotecnia en diferentes instituciones educativas.

Personal de Protección Civil Municipal, bajo la orden del Alcalde Jesús Nava Rivera, son los encargados de asistir a diversos planteles de este municipio para fomentar e implementar estas acciones para evitar cualquier tipo de accidente en las fiestas decembrinas y de fin de año que están por venir por la pirotecnia.

“El objetivo es prevenir accidentes en los hogares y evitar el uso de pirotecnia, estamos dando a conocer las diferentes consecuencias que esto implica y la activación de números de emergencia en caso de ser necesario”, mencionó Israel Contreras Vázquez, Director de Protección Civil Santa Catarina.

En esta visita, asistieron más de 400 alumnos, docentes y padres de la escuela primaria Centenario de la Revolución, ubicada en la colonia Hacienda El Palmar, que participaron en las pláticas ofrecidas por los elementos de Jaguares.

Durante estas pláticas se implementaron diversas recomendaciones para la prevención del uso de pirotecnia, riesgo en animales, personas con dificultad auditiva, algunas posibles lesiones que pueden ocasionarse, y el amplio daño al medio ambiente como incendios y contaminación.

Cualquier incidente que sea observado haga su reporte al C4 8186761908 para brindar la atención correspondiente.