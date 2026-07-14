Jaguares de NL vuelven tras apoyar rescates en Venezuela

El Grupo Jaguares regresó a Nuevo León luego de participar ocho días en labores de búsqueda y rescate junto a sus binomios caninos

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Luego de ocho días de participar en labores de búsqueda y rescate en Venezuela, los elementos y binomios caninos del Grupo Jaguares regresaron a Nuevo León, donde fueron recibidos con emotivas muestras de reconocimiento por parte de familiares, amigos y compañeros de la corporación.

A su llegada a las instalaciones de la dependencia, los rescatistas fueron recibidos entre aplausos, abrazos y palabras de agradecimiento por el trabajo humanitario realizado en una de las zonas más afectadas por los sismos registrados en aquel país.

El contingente estuvo integrado por el capitán Felipe Macías, Patricio Macías y Patricio Elizondo, quienes viajaron acompañados por los binomios caninos Cairo, Lukas y Hope, especializados en labores de localización de personas.

Durante su estancia en Venezuela, los integrantes del Grupo Jaguares trabajaron entre los escombros en tareas de búsqueda, localización y apoyo a las víctimas, sumándose a los esfuerzos internacionales desplegados para atender la emergencia.