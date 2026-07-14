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Jaguares de NL vuelven tras apoyar rescates en Venezuela

Por: Julieta Guevara

09 Julio 2026, 12:09

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El Grupo Jaguares regresó a Nuevo León luego de participar ocho días en labores de búsqueda y rescate junto a sus binomios caninos

Luego de ocho días de participar en labores de búsqueda y rescate en Venezuela, los elementos y binomios caninos del Grupo Jaguares regresaron a Nuevo León, donde fueron recibidos con emotivas muestras de reconocimiento por parte de familiares, amigos y compañeros de la corporación.

A su llegada a las instalaciones de la dependencia, los rescatistas fueron recibidos entre aplausos, abrazos y palabras de agradecimiento por el trabajo humanitario realizado en una de las zonas más afectadas por los sismos registrados en aquel país.

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El contingente estuvo integrado por el capitán Felipe Macías, Patricio Macías y Patricio Elizondo, quienes viajaron acompañados por los binomios caninos Cairo, Lukas y Hope, especializados en labores de localización de personas.

Durante su estancia en Venezuela, los integrantes del Grupo Jaguares trabajaron entre los escombros en tareas de búsqueda, localización y apoyo a las víctimas, sumándose a los esfuerzos internacionales desplegados para atender la emergencia.

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