ISSSTELEON mantiene pagos a 23 mil 627 jubilados y pensionados

En junio otorgó 3,592 préstamos a jubilados y pensionados, por un monto conjunto de $180 millones de pesos, con un promedio de 49 mil pesos por crédito

El Gobierno de Nuevo León destinará este año $9,154 millones de pesos al pago de jubilaciones y pensiones de las personas derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON).

Actualmente, 23,627 personas jubiladas y pensionadas reciben a través del organismo sus pagos y atención médica, además de mantener el acceso a créditos de corto plazo.

La administración estatal señaló que los recursos permiten mantener al corriente las obligaciones con este sector y cubrir los pagos conforme a los derechos adquiridos durante su servicio en las instituciones gubernamentales.

Con las transferencias que realiza la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, el ISSSTELEON mantiene el pago de distintas prestaciones para sus derechohabientes jubilados y pensionados.

Entre ellas se encuentran la jubilación voluntaria, pensión por vejez, pensión por riesgo de trabajo, pensión por invalidez, renta vitalicia y retiro programado.

Además de los pagos, las personas retiradas conservan su derecho a los servicios médicos y pueden solicitar préstamos de corto plazo.

ISSSTELEON otorgó $180 millones de pesos en préstamos en junio

Durante junio pasado, el ISSSTELEON otorgó 3,592 préstamos de corto plazo a personas jubiladas y pensionadas.

El monto total de estos créditos ascendió a $180 millones de pesos, con un promedio de aproximadamente 49 mil pesos por préstamo.

El programa representa una opción de financiamiento para los derechohabientes retirados que requieren recursos adicionales, mientras el organismo mantiene sus prestaciones y servicios.

En total, el ISSSTELEON cuenta actualmente con 23,627 personas servidoras públicas jubiladas entre sus derechohabientes.

El Gobierno estatal atribuyó la continuidad de los pagos al manejo de sus finanzas y a las transferencias realizadas de manera puntual por la Secretaría de Finanzas.

De esta manera, las personas jubiladas y pensionadas mantienen el pago de sus prestaciones, atención médica y posibilidad de acceder a créditos de corto plazo como parte de los servicios que ofrece el ISSSTELEON.