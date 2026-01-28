Irrumpen en vivienda y asesinan a un hombre al norte de Monterrey

Un hombre fue ejecutado al interior de una casa en la colonia Gloria Mendiola; el agresor huyó y no hay detenidos. La Fiscalía investiga el móvil del crimen

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una vivienda ubicada en la colonia Gloria Mendiola, al norte de Monterrey.

Los hechos ocurrieron al filo de las 21:30 horas en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Juan Escamilla y Derecho de Huelga, donde, según relataron vecinos del sector, un individuo habría ingresado al inmueble y disparado en al menos tres ocasiones contra la víctima, para después darse a la fuga sin dejar rastro inmediato.

Tras el reporte al número de emergencias, cuerpos de auxilio acudieron al sitio, confirmando que el hombre ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el fallecido presentaba heridas de arma de fuego en el muslo izquierdo y en el área del tórax.

El hombre vestía una camisa negra y una chamarra oscura. De manera preliminar, fue identificado como Francisco Ismael, de entre 40 y 45 años de edad, quedando pendiente la confirmación oficial de su identidad por parte de las autoridades.

La zona fue acordonada mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias al interior del domicilio. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado para los procedimientos legales.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni se ha establecido el móvil del crimen. Las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer este homicidio.