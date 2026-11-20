Gerardo Sánchez Quintanilla, de 34 años y originario de Ciudad de México, descansaba con su pareja cuando fue agredido.

Dos hombres armados irrumpieron por la fuerza en un domicilio y asesinaron a balazos a un hombre de 34 años, a quien presuntamente buscaban directamente, durante la madrugada de este jueves en el municipio de Guadalupe.

El ataque ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cuando los agresores llegaron a la vivienda, rompieron el candado de acceso y posteriormente ingresaron al inmueble. Una vez en el interior, subieron hasta la planta alta, donde se dirigieron a una de las habitaciones en la que se encontraba la víctima.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles De los Silos y Del Altillo, en la colonia Villas de San Miguel, donde los dos sujetos entraron hasta el cuarto y dispararon en tres ocasiones contra el hombre, para después escapar.

La víctima fue identificada como Gerardo Sánchez Quintanilla, de 34 años, originario de la Ciudad de México, quien presuntamente se encontraba descansando junto a su pareja sentimental al momento de la agresión.

De acuerdo con los primeros informes, la mujer habría presenciado el ataque y señaló que los responsables ingresaron directamente hasta la habitación donde se encontraba su pareja.

Trascendió que el ahora fallecido presuntamente estaría relacionado con actividades de la delincuencia organizada, situación que podría ser una de las líneas de investigación para establecer el móvil del homicidio.

Tras los hechos, elementos de la Policía de Guadalupe y paramédicos de la Cruz Verde acudieron al domicilio; sin embargo, al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada para permitir las investigaciones de agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes recabaron indicios y evidencias para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.