Irrumpe agresor en caseta y hiere a mujer en García

Según lo que se aprecia en un video que circula en redes sociales, el hombre quebró la puerta de vidrio del lugar para alcanzar a su presunta pareja.

Un hecho de violencia en fraccionamiento Mandará, en el municipio de García, generó preocupación entre habitantes de la zona, debido a que se trata de un sector con acceso controlado y vigilancia privada, características similares a otras áreas residenciales cercanas a Cumbres.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer que aparentemente huía de su agresor llegó hasta la caseta de vigilancia del fraccionamiento en busca de refugio. La guardia que se encontraba de turno reaccionó de inmediato: cerró el portón y la caseta, además de resguardar a la víctima dentro del baño con la intención de protegerla.

¿Cómo ocurrió la agresión dentro de la caseta de vigilancia?

El agresor, quien presuntamente sería la pareja sentimental de la víctima, logró ingresar al área de vigilancia. Según lo que se aprecia en un video que circula en redes sociales, el hombre quebró la puerta de vidrio de la caseta y posteriormente la del baño para alcanzar a la mujer.

Una vez dentro, la sacó del lugar y continuó con la agresión, pese a los intentos de resguardo. La situación quedó registrada en video, lo que evidenció la rapidez con la que escaló el incidente dentro de un espacio que, en teoría, cuenta con medidas de seguridad.

¿Qué pasó con las víctimas y el agresor?

Durante el incidente, la guardia logró dar aviso a las autoridades, lo que permitió la movilización de cuerpos de seguridad. Tanto ella como la mujer agredida resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención.

Elementos de la policía lograron la detención del presunto agresor, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

Aunque se desconocen las causas del conflicto, se reitera que la violencia no puede justificarse. Detectar señales de riesgo, pedir ayuda y denunciar oportunamente puede ser clave para evitar consecuencias mayores.