Ironiza Tatiana Clouthier tras señalamientos en el IEE

La polémica surgió cuando la semana pasada la presidenta del órgano, Beatriz Adriana Camacho, propuso a Jesús Cantú Escalante como secretario

Tras ser señalada de pretender interferir en el Instituto Estatal Electoral con la designación de un allegado como Secretario Ejecutivo, la aspirante morenista a la gubernatura Tatiana Clouthier rechazó haber presionado por el nombramiento -que finalmente se cayó en votación e ironizó los comentarios en su contra.

“Imagínese usted nomás, me dan poderes o superpoderes”, cuestionó entre risas, “cuando les conviene no tengo apoyo, y cuando les conviene me dan superpoderes, que no la frieguen”.

Rechazan propuesta de Jesús Cantú Escalante

La polémica surgió cuando la semana pasada la presidenta del órgano, Beatriz Adriana Camacho, propuso a Jesús Cantú Escalante como secretario.

El planteamiento generó comentarios en contra de parte de figuras de Movimiento Ciudadano, quienes recordaron que Cantú trabajó con Clouthier cuando ella ocupaba la Secretaría de Economía Federal.

La propuesta fue rechazada el viernes con seis votos en contra de siete posibles

En su lugar, finalmente, el fin de semana fue elegido Carlos Rogelio Arriaga mediante designación directa.

Clouthier pide imparcialidad al árbitro electoral

Al respecto, la aspirante morenista a la gubernatura dijo que el Instituto Estatal ha mostrado permanecer con autonomía pese a presiones de las que no hizo referencia en particular.