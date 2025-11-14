Irene Vallejo recibe el Premio Nuevo León 'Alfonso Reyes'

Samuel García entregó el Premio Nuevo León 'Alfonso Reyes' a Irene Vallejo, destacando su aporte a la cultura, la palabra y el pensamiento crítico

Durante la entrega del Premio Nuevo León “Alfonso Reyes”, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda destacó que este galardón simboliza el compromiso del estado con la palabra, la cultura y el pensamiento crítico.

En ceremonia oficial, García Sepúlveda entregó el reconocimiento a la escritora española Irene Vallejo, a quien describió como una autora que “ha transformado la manera de ver los libros, la historia y la lectura”.

“El día de hoy celebramos la entrega del sexto Premio Nuevo León Alfonso Reyes. Este galardón no solo reconoce a Irene Vallejo, sino que reafirma nuestro compromiso con la palabra, la cultura y con quienes mantienen viva la memoria y la esperanza”, expresó el mandatario.

El gobernador subrayó que los libros son “espacios de libertad, pensamiento y memoria colectiva”, y aseguró que su administración trabaja para garantizar el derecho a la cultura desde la niñez, a través de políticas públicas y un presupuesto histórico en materia cultural.

“Queremos que Nuevo León sea primer lugar en todo, también en cultura, pensamiento crítico, formación de lectores y acceso a los libros. Fomentar la lectura es sembrar una cultura de paz”, afirmó.

La secretaria de Cultura, Melissa Segura Guerrero, agradeció al gobernador por su apoyo al sector y resaltó que este premio, organizado en conjunto con las principales universidades del estado, “rinde homenaje a quienes hacen del conocimiento un acto de generosidad y del arte una forma de servicio”.

Por su parte, el secretario técnico de Conarte, Ricardo Marcos, destacó que aunque el premio no es de género, busca visibilizar la labor de las mujeres en las letras y el humanismo.

Irene Vallejo, al recibir el reconocimiento, expresó su gratitud y consideró un honor que Nuevo León impulse y valore las aportaciones intelectuales femeninas.

El evento contó con la presencia de autoridades universitarias y culturales, quienes celebraron el legado del regiomontano universal Alfonso Reyes y el papel de la literatura como motor de reflexión y diálogo.