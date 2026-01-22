Irá Tren del Golfo en urbe regia por viaductos elevados

La llegada del Tren del Golfo a la zona metropolitana de Monterrey no solo conectará al norte del país, también transformará el paisaje urbano

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La construcción del Tren del Golfo en la urbe regia representará un reto “titánico” pues para que pueda transitar, sin problema, por la zona urbana, ya se confirmó que será necesario construir varios viaductos elevados.

Estos serán casi la mitad de todo su paso en el metrópoli pues el trayecto de Santa Catarina a Escobedo es de 49 kilómetros y lo que se licitó de viaductos elevados son 23 kilómetros, es decir, 47 por ciento.

El que había dado a conocer que sería necesaria la construcción de un viaducto pero la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, no lo había confirmado ni dado detalles pues no contaba con los proyecto ejecutivos concluidos.

La construcción de los viaductos es porque las normas de seguridad para trenes rápidos ordenan que no cruce con ninguna intersección vehicular y que este transite por espacios confinados.

En entrevista con El Horizonte, el titular de la Unidad de Economía, Información y Regulación Ferroviaria del gobierno federal, Álvaro Madrigal Montes de Oca, afirmó que el construir viaductos elevados le inyecta una mayor complejidad al proyecto por lo que implicaría más tiempo de construcción.

“En la zona metropolitana de Monterrey mayoritariamente será a través de un viaducto, ahí la complejidad vial y la trama urbana hace complicado poder estar a nivel.

“También está ligado que por normativa tenemos que ir confinados, no podríamos tener cruces a nivel con coches, ni nada.

“Ya más al norte de Monterrey sí bajamos a nivel de terreno siempre considerando que no podemos tener cruces con vehículos”, expresó.

Aunque todavía no se definen los puntos, se estima que los viaductos para colocar las vías irían por donde ya existe el derecho de paso y en las zonas de mayor congestionamiento vehicular.

En el área conurbada, el Tren del Golfo pasarán García, Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, San Nicolás y Escobedo; luego seguirá por el norte del estado.

Madrigal Montes de Oca señaló que la obra ya está licitada y en febrero se da a conocer la empresa para que arranque trabajos en marzo.

“Ya está licitado, la licitación que se dio en estos casi 400 kilómetros de Saltillo a Monterrey fue segmentada, lo separamos en alrededor de cinco tramos para poder tener digamos velocidad.

“Lo primero que se licitó fue el tramo de Bustamante a Nuevo Laredo, posteriormente de Derramadero a García, después Escobedo a Bustamante, más o menos, y ahorita estamos por cerrar las licitaciones de Monterrey Centro por la complicidad que que requiere”, indicó.

Para la obra, será necesario construir 700 kilómetros de vía.

El funcionario señaló que habrá vías de ida y vuelta, salvo en zonas como Nuevo Laredo donde el transito del tren será menor.

“La obra ya está iniciada desde el 2025 en prácticamente todos los todas las poblaciones por las que pasa el tren.

“La última en que todavía está en preparativos es la 9 km en el centro, centro, centro de Monterrey, pero ya van a ir habiendo mucha obra y de estudios técnicos pues ya se hicieron todos, entonces este ya ha habido movimiento ahora así que en todos los kilómetros”, indicó.

Ayer, El Horizonte publicó que el Tren del Golfo no sólo será regional sino también metropolitano pues tendrá tres servicios entre los que está un trayecto en la zona urbana.

Es decir, las personas que viajen en la ciudad lo podrán hacer sin utilizar el que vaya a otras urbes pues tendrán su propia corrida.

En total, el Tren del Golfo medirá 396 kilómetros y costará $114,000 millones de pesos.

APERTURAS POR PARTES

El funcionario dijo a El Horizonte que el tren se irá aperturando conforme vayan terminando tramos, pues así lo ordenó la Presidencia de la República que encabeza este proyecto.

Aunque está programado que concluya totalmente en el 2028, se irá abriendo por tramos.

“Sí hay una directriz de poder ir aperturando parcialmente porque son muchísimos kilómetros, entonces, lo ideal es que podamos ir abriendo servicios que estén funcionales, obviamente, pero que mientras esté terminada la obra, todo lo electromecánico, los trenes ya han llegado, puedo ir abriendo de servicios en servicios para poder tener este en 2028 muchos kilómetros operativos”, dijo Madrigal.

Sin embargo, en el caso de Monterrey podría ser de los más tardados precisamente por los viaductos.

“Todo va a depender de la complejidad que vamos viviendo en la obra y también hay que decirlo, toda obra que sea por viaducto suele ser más tardada, pero no va a tardar mucho eso, nos va a dar mucho también los talleres y cocheras donde estén ubicados, porque evidentemente tenemos que guardar los trenes cuando ya estén operando.

“Entonces eso más delante se va a ir viendo cuáles son los que podemos los kilómetros que se puede ir abriendo”, señaló.