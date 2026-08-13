Invitan al Gran Baile 'Corazones de Oro' por Día del Adulto Mayor

El evento, en donde se contempla reunir a 2 mil adultos mayores, se llevará a cabo el próximo martes 25 de agosto en la Nave Lewis del Parque Fundidora.

Con motivo del Día del Adulto Mayor, el DIF Nuevo León invitó a las personas mayores de 60 años a participar en el Gran Baile “Corazones de Oro”, que se realizará el próximo martes 25 de agosto en la Nave Lewis del Parque Fundidora.

La directora general del DIF Nuevo León, Alejandra Morales, informó que esperan reunir a alrededor de 2 mil adultos mayores provenientes de los 51 municipios del estado.

“Nos va a encantar poderlos recibir, poder festejarlos, celebrarlos y, por supuesto, acercar todos los servicios que tiene el DIF”, señaló la funcionaria, quien explicó, además, que el acceso será mediante brazalete.

El evento se llevará a cabo de las 10:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde y contará con música, baile, comedia, comida y rifas, además de presentaciones de Velia Treviño, Somos Cumbia, la Gran Banda Musical del Estado y La Morocha.

“Principalmente es celebrar. Va a haber música, baile, comedia y, por supuesto, comida y rifas para todos ellos”, expresó Morales.

Además de la celebración, el DIF instalará módulos para acercar distintos servicios a los adultos mayores, incluyendo asistencia y gestoría social, así como atención de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.

También se recibirán solicitudes para facilitar aparatos de movilidad como bastones, andadores y sillas de ruedas.

Los brazaletes serán entregados los días 17, 18 y 19 de agosto, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del DIF Nuevo León, sobre la avenida Morones Prieto.

Las personas interesadas deberán presentar una identificación que acredite que tienen 60 años o más.