Invitan al "Encuentro con la Memoria"; es por el Alzheimer

Especialistas abordarán en el Campus Mederos los avances en diagnóstico temprano y métodos de atención para pacientes con demencia.

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Previo al Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el próximo lunes 21 de septiembre, la Asociación ALZ Monterrey invita al "Encuentro con la Memoria, Alzheimer: conocimiento que transforma el cuidado”.

Este evento se realizará mañana sábado 19 en la Facultad de Ciencias Políticas de la UANL, en el Campus Mederos en Monterrey.

La entrada es gratuita y será de 9 de la mañana a una de la tarde.

Asistirán especialistas internacionales y nacionales, familias, organizaciones y representantes de distintos sectores, además de autoridades de la Secretaría de Salud estatal, encabezada por su titular, Alma Rosa Marroquín.

El encuentro es para concientizar sobre un punto: hablar del Alzheimer y otras demencias no tiene por qué comenzar con miedo, sino que puede comenzar con una pregunta, con información, con una conversación y con la posibilidad de aprender a dar un mejor acompañamiento.

Es una jornada de conocimiento, reflexión y aprendizaje, donde especialistas compartirán herramientas para comprender mejor las demencias, reconocer sus cambios y acompañar con mayor empatía, dignidad y preparación a los pacientes.

Pero, ¿por qué se dice "conocimiento que transforma"? Porque el conocimiento es clave para reconocer señales, tomar mejores decisiones, acompañar con mayor empatía y construir entornos donde las personas con demencia puedan conservar su autonomía y dignidad.

El doctor Amador Macías, fundador de la Asociación ALZ Monterrey, invitó al público en general a asistir.

"Estaremos platicando de las actualidades de la enfermedad del Alzheimer, esta pandemia que nos está impactando. Con la edad, cada vez tenemos más riesgo de que esto lo podamos padecer y que estemos conscientes de que, de un año a la fecha, hay nuevas formas de hacer diagnósticos a través de muestras en sangre periférica y que nos da una mayor certeza del diagnóstico. Y además, hay nuevos tratamientos que pueden ser aplicados", explicó.

Se tratarán diversos temas que permitan un mejor abordaje de la situación.

"Ahí estaremos platicando de aspectos importantes de los cuidadores en relación a la atención de los pacientes, aspectos relacionados con la nutrición. Se hablará de diferentes temáticas que son importantes", expresó.

Ahí, el doctor Macías presentará el libro de su autoría: "Mi amigo el Alzheimer".

"(El libro) tiene todas las novedades en relación a la enfermedad a este tiempo", dijo. "¿Por qué "Mi amigo el Alzheimer"? Tiene que ver porque, después de más de 30 años de estar trabajando con este padecimiento, he aprendido a tenerle respeto, a conocerlo, pero me ha llevado también, a través de mis pacientes, a que podemos tratarlo mejor y, sobre todo, a ir buscando la dignidad y la buena atención para nuestros pacientes", aclaró. "La gente le tiene mucho miedo, pero hay que convivir con esta realidad y estar consciente de que todos estamos en riesgo y llevárnosla bien", aseveró.

A nivel mundial, se habla de la sensibilización de este padecimiento, tanto para el gobierno como para la sociedad, para hacer un diagnóstico temprano.

"Ésa es la insistencia actualmente: no esperar a que el paciente vaya deteriorándose y ya sea muy evidente para todos, sino que nuestros tratamientos van enfocados a etapas muy tempranas, ahora nos podemos adelantar y nuestro paciente puede tomar decisiones precisamente para poderse involucrar en un tratamiento", sostuvo.

Teresa Villarreal de Dillon, representante y cofundadora de ALZ Monterrey, aseguró que cuando se trata de demencia, la receta es sencilla: menos estigma, más conocimiento y mejor cuidado.

"Necesitamos que la experiencia de las personas con demencia sea el punto de partida para definir cómo debemos cuidar”, afirmó.

ALZ Monterrey, presidido por Enrique Alanís, forma parte de la Federación Mexicana de Alzheimer (FEDMA) y de Alzheimer’s Disease International (ADI), la federación internacional de asociaciones de Alzheimer y demencia.

En este 2026, se impulsa el mensaje: “Cuanto antes lo sepas, más puedes hacer. El diagnóstico de la demencia importa”.

En el evento, ALZ Monterrey recibirá la placa que la acredita como Centro Certificador de "CONOCER", entidad sectorizada a la Secretaría de Educación Pública; esta acreditación le permitirá avanzar en el desarrollo de un estándar de competencia dirigido a la atención y cuidados de las personas con demencia.

Este proyecto representa una oportunidad para seguir construyendo puentes entre la sociedad civil, instituciones públicas, la academia y el sector privado, y avanzar hacia un ecosistema de cuidados más preparado y amigable con las demencias.

"Se pronostica llegar a 78 millones de personas con demencia en el mundo. Hablar de demencia también es hablar de cuidados, de derechos, de envejecimiento y de corresponsabilidad social. Si queremos prepararnos para una sociedad que envejece, necesitamos que estos temas estén presentes en nuestras leyes, en nuestras políticas públicas y en la manera en que formamos a quienes cuidan”, declaró.

Así, se busca contribuir a la profesionalización de quienes participan en los cuidados y a que la formación considere como eje central las necesidades, derechos, autonomía y dignidad de la persona con demencia.

Este nuevo proyecto representa una oportunidad para seguir construyendo puentes entre las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones públicas, la academia y el sector privado, y avanzar hacia un ecosistema de cuidados más preparado y amigable con las demencias.

Esta visión forma parte de una agenda que Villarreal de Dillon impulsa para colocar los cuidados como una prioridad pública, incluyendo el reconocimiento constitucional estatal del derecho a cuidar, recibir cuidados y al autocuidado, una Ley para la creación de un Sistema Integral de Cuidados y una reforma integral a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.