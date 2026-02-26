Invitan al “Chihuatón Regio” para fomentar la adopción en NL

Autoridades municipales destacaron que adoptar es transformar vidas, ya que cada perro que encuentra un hogar representa una nueva oportunidad de bienestar

El Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey y la Dirección de Salud y Bienestar Animal, anunció la realización del “Chihuatón Regio”, una feria de adopciones enfocada en encontrar hogar a perros de raza chihuahua.

El evento se llevará a cabo en el Centro de Bienestar Animal y busca promover la adopción responsable, brindando a cada mascota cartilla de vacunación, collar, correa y una semana de alimento de alta calidad, con el apoyo de empresas participantes.

Autoridades municipales destacaron que adoptar es transformar vidas, ya que cada perro que encuentra un hogar representa una nueva oportunidad de bienestar y, al mismo tiempo, fortalece una ciudad más humana y solidaria. En Monterrey, señalaron, el bienestar también se adopta.