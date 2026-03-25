Invitan a menores de Capullos a Concurso de Propiedad Intelectual

Lanzan convocatoria de 'Jugando Inventamos y Creamos', el Primer Concurso de Propiedad Intelectual para Niñas y Niños en México

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Para estimular el talento e imaginación de los menores de 6 a 12 años de edad, el gobernador Samuel García y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, asistieron al lanzamiento de la convocatoria de "Jugando Inventamos y Creamos", el Primer Concurso de Propiedad Intelectual para Niñas y Niños en México.

En el DIF Capullos, ambos estuvieron acompañados del director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, y de la consejera electoral del INE, Carla Humphrey.

Nuevo León es el estado con más menores inscritos, y para que más infantes se animen a participar el registro se amplió al 30 de abril y el monto del premio se elevó a 50 mil pesos.

"Ayúdenme todos los maestros a que nuestros niños hagan dibujos, que sean muy creativos, ayúdenos a innovar y que lo registran aquí en el IMPI, tenemos todavía casi un mes", expresó el gobernador.

"Hacemos la invitación a más niñas, niños y adolescentes, tanto del Capullos como del DIF y como de Nuevo León para que participen y puedan ganar este gran premio”, dijo la titular de AMAR a Nuevo León.

Las niñas y niños podrán conocer cómo registrar un proyecto propio o una marca.

"A todos las niñas y niños aquí presentes quiero decirles algo muy claro: no dejen de crear, su imaginación puede cambiar el mundo", expuso Nieto.

Recordaron que en la Décima Encuesta Infantil y Juvenil 2024, del INE, Nuevo León fue el estado que más participación tuvo, porque siempre va de avanzada.

"Gracias, gobernador, por siempre recibirnos en el Estado. Gracias también, Mariana, por todo tu esfuerzo que se ve plasmado en el DIF Capullos y en la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes que acaban de inaugurar, muchas felicidades", aseveró Humphrey.

Las modalidades son dibujo, invención, cuento corto, narrativa de videojuego, y canciones.

Así, se pretende que desde la infancia aprendan la importancia de registrar ante el IMPI sus creaciones.